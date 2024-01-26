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Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açma cinayeti davası başladı

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Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açma cinayetinde hayatını kaybeden Akın Kaçmak'ın ölümüyle ilgili olarak sanık M.K. hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık ve tanıkların ifadeleri dinlendi.

Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açma cinayetinde 25 yaşındaki Akın Kaçmak'ın ölümünde sanık M.K. hakim karşısına çıktı.

Geçen yıl 11 Haziran günü Karaelmas Mahallesi'nde düğün sonrası eğlence sırasında havaya ateş açma cinayetinde 25 yaşındaki Akın Kaçmak, M.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Kardeşi Ogün Kaçmak ise olayda yaralandı.

Olayda 20 yaşındaki M.K. hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken Ogün Kaçmak'ın yaralanması sebebiyle babası V.K. hakkında da 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan ilk duruşmada tutuklu sanık M.K. SEGBİS ile davaya katıldı. Tutuksuz sanık babası ise SEGBİS ile Ankara'dan duruşmaya katıldı. Mahkemede Ogün Kaçmak ve olayda ölen Akın Kaçmak'ın ailesi hazır bulundu.

Mahkemede savunma yapan sanık M.K., "Akın koşarak bana geldi. Sol bacağıma ateş edince belimden silahı çıkararak o korku ve acıyla hedef almaksızın ateş ettim. Pişmanım ama çok korkmuştum" dedi.

M.K.'nın babası tutuksuz sanık V.K. ise "Olay yerinde kimse ifade vermeyince ben oradaymışım gibi ifade vermeyi kabul ettim. O zaman ne oğlum M.'nin ne de Akın'ın durumundan haberim vardı. Mahallede olay yerinde olan çoğu kişi 'musallat olurlar' korkusuyla ifade vermek istemeyince, ben ifade verdim. Önceki ifadelerim gördüklerim değil, aslında mahallede konuşulanlardan duyduklarımdı. Olay yerinde yoktum" dedi.

Mahkemede Akın Kaçmak'ın eşi ve ailesinin yanı sıra 8 tanık dinlendi. Mahkeme M.K.'nın tutukluluk halinin devamına, babası V.K.'nın ise adli kontrolünün devam etmesine karar verdi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ceza Ölüm Yaralanma Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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