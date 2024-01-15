Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaza: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çatak köyünde gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih A.(17). idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan sürücü Semih A. ile Çınar A. yaralandılar. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK