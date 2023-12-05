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Zeytinburnu'nda Deprem Riskiyle İki Bina Yıkılıyor

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Zeytinburnu'nda bulunan Toya Plaza ve 33 yıldır tamamlanamayan başka bir bina deprem riski sebebiyle yıkılıyor. İki binanın yıkımı havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda, E-5 karayolu üzerinde bulunan Toya Plaza, deprem riski sebebiyle yıkılıyor. Ayrıca ilçede 33 yıldır tamamlanamayan başka bir binada da yıkım işlemleri devam ediyor. İki binanın yıkımı havadan görüntülendi.

İstanbul'da deprem riski bulunan binaların yıkımları sürüyor. Zeytinburnu'nda E-5 karayolu üzerindeki Toya Plaza deprem riski sebebiyle yıkılıyor. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri tarafından binanın yıkımına devam ediliyor. Binanın yıkımının ardından bölgede yeni planlamaların nasıl şekilleneceği merak konusu olarak öne çıkıyor.

33 yıldır tamamlanamayan bina da yıkılıyor

Ayrıca ilçede inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor. 33 yıldır atıl bir durumda kalarak tamamlanamayan bina vatandaşların ilgi odağı haline gelmişti. Cevizlibağ Metrobüs durağına yakın konumu nedeniyle uzun süre boyunca bölgede adeta reklam panosu gibi kullanılan binanın yıkım işlemleri sürüyor. Yıkım sırasında güvenlik önlemleri de alınırken, bina çevresindeki trafiği etkilenmediği görüldü. Her iki binanın yıkımı havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makinelerinin çalıştığı kameranın objektifine yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu İstanbul Yıkım Deprem Güvenlik İstanbul 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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