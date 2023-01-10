Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 35 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 35 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 'TCSG-84' ve 'KB-4304' botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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