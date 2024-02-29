Yozgat'ta bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde E-88 karayolundaki bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sorgun E-88 karayolu 5. km'de bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Bir süre önce kapanan dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın çatı katını tamamen kaplarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT