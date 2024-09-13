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Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu

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Bir yasa dışı bahis sitesi, kara para aklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Engin Polat'ı reklamlarında kullandı. Sitedeki reklamda, "Engin Polat da burada zengin oldu." ifadelerine yer verildi.

Kara para akladığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Engin Polat, bahis sitesine reklam oldu. Reklamda, "Engin Polat da burada zengin oldu" başlığıyla Polat'ın görsellerine yer verdi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Engin Polat 6 Eylül tarihinde tahliye edilmişti.

Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu

YASA DIŞI BAHİS SİTESİNDE "ENGİN POLAT" ÜZERİNDEN REKLAM

Polat'ın tahliyesinin yankıları sürerken, bir yasa dışı bahis sitesi, Engin Polat'a reklamlarında yer verdi. Sitedeki reklamda, "Engin Polat da burada zengin oldu" başlığıyla Polat'ın görselleri kullanıldı.

Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu

POLAT DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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