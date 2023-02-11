Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci depremde hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi 2 kız öğrenci, yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde yaşanan depremde hayatlarını kaybetti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi 2 kız öğrenci, yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde yaşanan depremde hayatlarını kaybetti. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinden Ayşe Çinkılıç, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybetti. Üniversite tarafından her iki kız öğrenci için başsağlığı mesajı yayımlandı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci depremde hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.