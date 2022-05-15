Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı - Haberler

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Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kagir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kagir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında evinde mahsur kalan bir engelli vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 391. Sokakta 7 numaralı kagir binada çıkan yangın kısa sürede 11 ve 5 numaralı meskenlere sıçradı. Yangın ihbarından kısa bir süre sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangında evde mahsur kalan engelli bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında bir binada büyük maddi hasar meydana gelirken iki binada da kısmi hasarlar meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, İtfaiye, Engelli, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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