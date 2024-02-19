Üye Girişi
Haberler

Yalova-Termal yolunda hafif ticari araç yan devrildi

Güncelleme:

Yalova-Termal kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç yan devrildi. Kazada araçta bulunan 6 inşaat işçisi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Yalova- Termal kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç yan devrildi. Kazada araçta bulunan 6 inşaat işçisi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Termal yolunda seyreden 06 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yan devrildi. Araçta bulunan ve işe gittikleri öğrenilen 6 inşaat işçisi yan yatan araçtan kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı. Şans eseri herhangi birinin yara almadığı kaza sonrasında maddi hasar meydana gelen araç bölgeye gelen çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Termal Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title