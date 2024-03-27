Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram reçine esrar ele geçirilirken bir yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu bir şahsın İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheli A.T.'nin Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde işçi olarak çalıştığı çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada, 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA