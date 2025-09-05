Yalova'da Aronya Hasat Etkinliği Başladı, 250 Ton Rekolte Bekleniyor

Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Bu yıl kentte 250 ton ürün rekoltesi bekleniyor.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Organik Aronya Hasat Günü" etikliği düzenlendi. Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyündeki aronya bahçesinde yapılan etkinliğin açılış konuşmasını bahçe sahibi Süphan Yaygın yaptı. Yarkın, 2019 yılında hibe olarak aldığı 160 fidanla aronya üretimine başladığını belirterek, "2021 yılında ikinci bir hibeyle toplam 3,5 dönümde organik aronya yetiştirmeye başladım" dedi.

250 ton hasat bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdür Mustafa İlmeç ise gelenekselmiş hale gelen aronya hasadının bu yıl 6'ncısının düzenlendiğini söyledi. Aronya üretiminde kentin bir başarısı olduğunu ifade eden İlmeç, şöyle konuştu:

"Yalova'da arazilerimizin yüzde 72,5'i 5 dekarın altında, çok küçük parsellerden oluşuyor. Bizim birim alandan daha yüksek gelir elde edecek ürünlere yönelmemiz gerekiyordu. Şehrin bütünüyle sahip çıkarak oluşturduğu bir tarımsal üretim modeli ortaya çıkmış. 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nce çalışmalarına başlanan ve 2017 yılında ilk defa çiftçilerimizce sahada uygulanan bir bitkinin bugün hamdolsun hasat günüdeyiz. Şu anda yaklaşık olarak 510 dekarda 150 çiftçimizle üretim yaptığımız ve geçtiğimiz yıl 200 ton civarında bir verim elde ettiğimiz, bu yıl 250 ton gibi hasat rekoltesi bekliyoruz. Süper meyve olarak adlandırdığımız özellikle içerisinde antioksidan yönünden çok zengin, beyin ve sinir sistemini destekleyen, yine bağışıklığı güçlendirici etkisiyle de önemli bir meyve. Bu aronyaya değer katmakta. İlimizin ekonomisine çok ciddi bir katkısı bulunmakta."

Aronya Festivali yapılacak

Yalova Valisi Hülya Kaya ise süper meyve aronyanın Yalova'ya çok yakıştığını belirterek, "Bunun anavatanı bizi iddiasına devam ediyoruz. Gerçekten aronyanın en kaliteli, doğal, coğrafi işaretini almış olan il olarak biz bunu sahiplendik. 6 yıldır hasat şenliğini devam ettiriyoruz. İnşallah bu sene de 2'nci festivalimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta cumadan başlayıp pazara kadar Türkiye'nin her bir tarafından aronya üreticisi olan çiftçiler ilimize gelecekler, burada ürünleri sergileyecekler" diye konuştu.

"Ürünün üreticinin elinde kalma şansı yok"

Yalova'da aronya üretiminin bir başarı hikayesi olduğunu kaydeden Kaya, "Bu ürünün Yalova ile özleşmesi noktasında gereken her şey yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de üretilen ürünün pazarlanması, üreticinin tam da istediği fiyatı alabilmesi için gereken her şey yapılıyor. Özellikle bu ürünün şişelenmesi, konsantre meyve suyu olarak sunulmasıyla ilgili Araştırma Enstitü'müzün çok ciddi bir projesi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bunu çok önemsedi. Bunun otomasyonunun sağlanması için gerekli desteği verdi. Yakın zaman içinde üreticilerimiz bütün ürünlerini paketleme, konsantre etme, meyve suyu haline getirmeyle ilgili enstitümüzle beraber bu çalışmalara devam edecekler. Aronyanın kurusunu, yaşını, meyve suyunu, hatta kışın bağışıklığı güçlendirici drajeleri de geliştiriliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu ürünün üreticinin elinde kalma şansı yok" dedi.

"Altın değerinde çok güzel bir ürünümüz var"

Aronya üretiminde emek sarf eden çiftçileri kutlayan Kaya, "Altın değerinde çok güzel bir ürünümüz var. Doğal olması da ürünü daha önemli, daha da herkesin almak istediği bir hale getiriyor. Bugün burada gördüğünüz ürün sektörün en iyi, kaliteli ürünü. Bol bereketli, çok güzel bir hasat dönemi geçirmeyi diliyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından üretici Sühhan Yaygın'a Vali Kaya, sertifikasını takdim etti. Ardından programa katılanlar aronya hasadını gerçekleştirdi.

Etkinliğe AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA