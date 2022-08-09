Vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak 3 saatte 2 bin lira topladı Düzce'de dilencilere yönelik operasyon Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak para isteyen kişilere yönelik...

Vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak 3 saatte 2 bin lira topladı

Düzce'de dilencilere yönelik operasyon

DÜZCE - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak para isteyen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Dilenerek para topladıkları belirlenen iki şahsın üzerinden 2 bin lira nakit para çıktı.

Yaz ayları ile birlikte artış gösteren dilencilere diğer şehirlerden gelen dilenciler de eklendi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelerek mendil satma bahanesiyle vatandaşlardan ve esnaflardan para dilenen şahıslar için denetim gerçekleştirdi.

Yakalanan iki şahsın üst aramalarında 2 bin TL paraya, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Ayrıca dilenciler hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Dilenciler sorgusunda, Dünya Düzce Günleri'ni sosyal medyadan gördüklerini ve Düzce'ye karar verdiklerini kaydettiler.