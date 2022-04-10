Van polisinin '10 Nisan' belgeseline büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van polisinin '10 Nisan' belgeseline büyük ilgi Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" nedeniyle hazırlanan belgesel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Van polisinin '10 Nisan' belgeseline büyük ilgi
VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" nedeniyle hazırlanan belgesel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeselde, her şubede görevli polisler yer alırken, çekilen belgesel sosyal medyada büyük ilgi gördü.