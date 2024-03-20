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Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet kazası: 2 yaralı

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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Van'ın Muradiye ilçesinden kamyonetin kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Açıkyol Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YN 3502 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kara saplandı. Kazada yaralanan A.Y. (53) ve N.Y. (77) isimli şahıslar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muradiye Van Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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