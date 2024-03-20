Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet kazası: 2 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinden kamyonetin kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Açıkyol Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YN 3502 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kara saplandı. Kazada yaralanan A.Y. (53) ve N.Y. (77) isimli şahıslar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN