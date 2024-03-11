Üye Girişi
Haberler

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan operasyonlarda çok sayıda malzeme ve şahıs ele geçirildi

Güncelleme:

Van Emniyet Müdürlüğü, bir haftalık süre içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şahıslar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, fişek, sigara, cep telefonu, puro, gümrük kaçağı külçe altın gibi birçok malzeme ele geçirildi. Ayrıca terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, bir haftalık süre içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şahıslar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, ve 7 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 15 bin TL değerinde muhtelif malzemelerin ele geçirilerek sahibine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 184 şahıs yakalanmış, 57 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 13.630 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 58 adet puro, 4 adet gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 39 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda ise 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Olayda 4 araya el konulmuştur" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Van Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? Nevzat Şavluk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Nevzat Şavluk kaç yaşında, nereli? Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli? Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kaç yaşında, nereli? Hamit Nişancı kimdir? Memleket Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title