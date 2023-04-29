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Van'da trafik kazası: 16 yaralı

Van'da trafik kazası: 16 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Van'a yolcu taşıyan 21 S 0251 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi yakınlarında virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası bölgeye jandarma, polis, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, 7 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Gevaş Van 3. Sayfa Haberler

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