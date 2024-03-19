Van'da Jandarma Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11 - 17 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 644 devriye icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "66 bin 836 şahıs ve 62 bin 123 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 14, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 26 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmış olup 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN