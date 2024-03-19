Van'da Jandarma Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 644 devriye icra edildi ve 66 bin 836 kişi ile 62 bin 123 araç kontrol edildi. Toplamda 45 kişi yakalanırken, 12 kişi tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11 - 17 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 644 devriye icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "66 bin 836 şahıs ve 62 bin 123 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 14, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 26 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmış olup 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN