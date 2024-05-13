Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 140 adet puro, 100 paket gümrük kaçağı sigara, 98 adet elektronik sigara, 55 adet elektronik sigara likidi, 45 litre alkol yapım maddesi, 15 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan; 97 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 3 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilmiştir. Tefecilik suçundan; 128 adet senet, 59 adet senet koçanı, 6 adet cep telefonu, 5 adet çek, 3 adet ajanda, 2 adet usb bellek, 1 adet tapu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay kapsamında 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN