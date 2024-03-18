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Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, külçe altın, tarihi eser niteliğinde olan heykel ve taş objeler bulunuyor.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 250 paket sigara, 113 adet elektronik sigara, 40 adet puro, 88 adet gümrük kaçağı külçe altın (88 kilogram), 1 adet heykel (Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen), 30 adet taş obje (Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen) ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet ikametgah belgesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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