Van'da 25 şahıs tutuklandı - Haberler

Van'da değişik suçlardan aranan 25 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 60 yıl hapis cezası ve 7 bin 660 TL para cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 30 litre motorin yakıt, 1 adet cep telefonu, 2 adet bisiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranması olan 3 şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa