Trabzon Valisi: Bir yılda 27 bin 920 olay meydana geldi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kent genelinde bir yılda 27 bin 920 olayın meydana geldiğini söyledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı yaptı. Trabzon Valiliği'nin Ortahisar ilçesinde bulunan tarihi binasında gerçekleşen toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı katıldı.

2023 yılından kent genelinde meydana gelen olaylar ile ilgili bilgileri paylaşan Vali Yıldırım, 1 yılda kentte 27 bin 920 olay meydana geldiğini söyledi. Trabzon genelinde 4 bin 350 trafik kazasının olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Bunların içerisinde asayiş, trafik kazaları, siber, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçaklığı ve terör operasyonları var. Trafik kazalarımızın çok olduğu söylenir ama trafik 4 bin 350 civarında kaza meydana gelmiş. Onun için büyük bir trafik yükünün olduğu bir alanda bunun da çok fazla görülmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

"Bir yıl içinde 35 yorgun mermi olayı meydana geldi"

Konuşmasında yorgun mermi konusuna da değinen Vali Yıldırım "Maalesef üzücü bir durum. Havaya çok silah sıkılıyor, boşa çok silah sıkılıyor. Biz bunları gördüğümüzde eriştiğinizde incelemelerini yapıp adli makamlara bildiriyoruz. Bu konuda emniyetimizin, jandarmamızın en küçük toleransı yoktur. Vatandaşımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Boş alana diye düşündükleri mermiler yere düşüyor. Bunlar canlının üzerin düşmesi mümkün. Bu yüzden asla havaya mermi sıkmayalım. Bir yıl içinde 35 yorgun mermi olayı meydana geldi ve bunlardan dolayı 12 vatandaşımız yaralandı, 15 kişi hakkında işlem yapıldı. İnsanlar fındık bahçesinde çalışıyorken bir bakıyorsunuz vuruluyor. Araçlara, evlere, camlara isabet eden mermiler var. Bunlar büyük risk taşıyor. O yüzden hiç kimse boşluğa da havaya sıkmasın. Bayramda seviyoruz, havaya silah sıkıyorlar. Düğünde bakıyorsunuz havaya silah sıkıyorlar. Bu konuda arkadaşlarımızın geliştirdiği proje var. Bu projenin sloganı 'Mutluluğa kurşun sıkmayalım' bu çok önemli proje ve slogan. Aynen tekrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Narkotikten çok fazla hadisemiz yok"

"Narkotikten çok fazla hadisemiz yok" diyen Vali Yıldırım, "Bin 434 narkotik hadisemiz var. Arkadaşlarımız uyuşturucu ile mücadele ediyorlar. Narkotik sayılabilecek her türlü maddeyle mücadele ediyorlar. Bunları üreten, satan, kullananlarla mücadele ediyoruz. Ondan sonra savcılığımıza bunları iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon'da siber suçlardan bin 300 olay yaşandığını dile getiren Vali Yıldırım, "Siber suçlar belki çok fazla değil gibi görünüyor ama bin 300 kadar var. Vatandaşlarımız özellikle dikkat olmalarını arzu ediyoruz. Telefon dolandırıcılığı fazla. Vatandaşlarımıza sizler aracılığıyla bir kez daha söylüyoruz ki bu tür telefonlara katiyen inanmasınlar. Hiçbir devlet kurumu telefonla bir şey istemez. Bir şey varsa savcılıktan gelir, doğrudan doğruya yazıyla bildirilir. veya emniyet gelir kendilerine söyler. Ondan sonra kurumlara götürürler. Herhangi birisi ne para ister ne de mal varlığı ile ilgilenir. Bunlar tamamen hukuki işler. Hiçbir şekilde bu tür dolandırıcılara meydan vermeyelim" diye konuştu.

Meydana gelen olayların ardından 470 kişinin tutuklandığını kaydeden Vali Yıldırım, "Yakalanan suçlu olarak görülen adliyemizin karar verdiği veya bizden farklı kurumların şunları arıyoruz ama bulamıyoruz dediği kişiler var. Bunların yakalamaları söz konusu. 27 bin 920 olayın içerisinde 18 bin 968'lik rakamımız var bunlar yakalanan şahıs. Bunların 470 tanesi tutuklanmış. Arada bu kadar fark olmasının nedeni bir kısmı ifade için aranmakta. İfadeleri alındıktan sonra adli mercilerce bırakılıyorlar. Sonrasına bizim emniyet ve jandarmamız çok bakmıyor. Önemli olan bunlar hakkında yakalama kararlarının olmasıdır. Biz yakalayıp ilgili mercilere teslim ediyoruz. Bu konuda oldukça iyiyiz" ifadelerini kullandı.

"Farklı illerde yakalaması bulunan 3 bin 880 kişi yakalandı"

Türkiye'nin farklı illerinden yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 2023 yılında 3 bin 880 kişinin kentte yakalandığını söyleyen Vali Yıldırım, "2023 yılında Türkiye'nin değişik illerinden bile verilmiş olsa yakalama kararlı olan kişiler var. 3 bin 880 kişi yakalandı. Bunların bin 720 tanesi tamamen cezası kesilmiş kişiler. Bunlar doğrudan cezaevine gönderildi. 2 bin 153'ü sadece ifadeye yönelik yakalamalardır" dedi.

"2023 yılında ne yazık ki 2 tane kadın cinayeti oldu"

Aile içi ve kadına şiddetle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Vali Yıldırım, "Bunlar devam ediyor. 2023 yılında ne yazık ki 2 tane kadın cinayeti oldu. Hiç olmamasını isterdik. Ümit ediyoruz ki 2024 yılında hem alınan tedbirler hem vatandaşımızın duyarlılığıyla inşallah hiç olmayacaktır. 3 bin 600 kişiye önleyici tedbir almışız. Bunlar riskli görülen kişiler. Burada 6 tane elektronik kelepçe var. Çok fazla değil. 2023 yılında 22 intihar var. Ne yazık ki arzu etmezdik. 14 tane de cinayet var. Rakam olarak az gibi görülse de hiç olmamalı. Cinayet olmasın, intiharlar olmasın, kadına, aile şiddet olmasın. Hepimiz bununla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"225 kaçak göçmen yakalandı"

Trabzon'da 225 kaçak göçmen yakalandığını belirten Vali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunlarla beraber 23 tane de organizatör yakalandı. Bu organizatörlerin 6 tanesini adli makamlar tutukladılar. 3 tanesini de adli kontrol verilerek bıraktılar. Diğerleri de ifade alınmak suretiyle bırakıldı. İstanbul'un yakaladığı kaçak göçmenlerin de sınır dışı edilme işlemlerine yardımcı oluyoruz. 667 tane İstanbul'un gönderdiği kaçak göçmene işlem yapıyoruz ve sınır dışı edilmelerine vesile olduk."

"511 tane silah yakalandı"

511 tane ruhsatsız silah ele geçirildiğini söyleyen Vali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'umuz da 511 tane silah yakalandı. Tabi ki bunlar ruhsatsız silahlar. Yapılan kontrollerde, yol aramalarında ele geçirilen silahlardır. Vatandaşımıza hiç kimse silah taşımasın diyoruz. Hele hele ruhsatsız silah hiç taşımasın diyoruz ama tabi ki insanlar bir silah merakı oluyor. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Kaçakçılıkla mücadele konularında epey malzeme ele geçiriliyor. Sigara, makaron ona dair yakalamalarımız var. 870 bin tane makaron yakalamışız, 28 bin gümrük kaçağı sigara var. Puro, sahte dolar, elektronik sigara pek çok kaçak malzeme jandarma, emniyet ve sahil güvenliğimizin yapmış olduğu arama ve kontrollerde ele geçirildi."

"Çok fazla olmaması iyi bir şey"

Narkotik malzemelerin gramıyla bile mücadele ettiklerinin altını çizen Vali Yıldırım, "Narkotik malzemeler bizim dikkatimiz çeken. Çok fazla değil onu özellikle söyleyelim. Çok fazla olmaması iyi bir şey. 13 kilo skunk ele geçirildi. 8 bin sentetik ecza, 6 kilo kadar metamfetamin ele geçirildi. 108 gram eroin, 62 kilogram esrar ele geçirilmiş. Çok fazla sayılmayabilir. Keşke hiç olmasın. Ben çok fazla sayılmayabilir derken bunun Trabzon'da bu tür şeyler çok fazla kullanılmıyor anlamında söylüyorum. Narkotik malzemenin gramıyla bile mücadele ediyoruz. Bazen bakıyorsunuz 0,5 gram yakalanıyor. Bazen 50-60 gram yakalanıyor. Toplamında bu kadar var. Trabzon'umuz bu anlamda temiz ancak arzu ediyoruz ki hiç olmasın. Uyuşturucu hakikaten çok büyük risk. Az miktar demeyip biz hepsiyle mücadele ediyoruz. Bununla ilgili Vakfıkebir ve Of'ta Narkotik Büro amirlikleri kurduk ki daha iyi mücadele edelim" diye konuştu.

"134 bin araca ceza kesildi"

Abart egzoz nedeniyle 396 sürücüye ceza kesildiğini kaydeden Vali Yıldırım, "Modifiyeli araçlarla ilgili denetimlerimizde var. Özellikle gençler bu konuda farklı donanımları araçlara takıyorlar. Arkadaşlarımız 396 abartı egzoza ceza yazdı. İnşallah bundan sonra olmaz. 2025 yılının batında 2024'ü değerlendirirken Allah nasip ederse bu rakamlar çok daha düşük olsun diye temenni ediyoruz. Bizde mutlaka ceza keselim diye uğraşmıyoruz ama bu çok önemli bir şey. Trafik muayenelerimiz, kontrollerimiz, yol güvenliği sağlanması açısından her zaman devam ediyor. 134 bin araca ceza kesilmiş. Bu ceza çok da övünülecek bir şey değil keşke çok daha az ceza kessek. Cezaların duraklama ve park ihlalinden, radara girme, muayenesini geçirme, işaretlemelere uymama, kırmızı ışığa dikkat etmeme var" ifadelerini kullandı. - TRABZON