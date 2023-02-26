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Uyuşturucu paketini alırken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu paketini alırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine otobüsle gönderilen yaklaşık 2 kilo uyuşturucuyu otogarda teslim alan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine otobüsle gönderilen yaklaşık 2 kilo uyuşturucuyu otogarda teslim alan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu madde arama köpeği 'Efor' ile birlikte arama yaptı. Efor, bagajda bulunan bir pakete tepki verdi. Paketin sahibinin otobüste olmadığı belirlenince Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otobüs otogara kadar takip edildi. Otogarda şüpheli A.T. isimli şahıs, paketi teslim aldığı esnasında müdahale edildi. Yapılan kontrolde paket içerisinde bin 808 gram skunk esrar ve 164 gram kokain ele geçirildi. A.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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