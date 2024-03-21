Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir'de Jandarma tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gömeç, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan pperasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve tabanca şarjörünün yanı sıra 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 60 bin TL ele geçirildi.