Uşak'ta Otobüs Terminalinde Öfke Kontrolden Çıktı

Uşak'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu öfkesine hakim olamayan otomobil sürücü, yolcuların gözü önünde otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yolcu indirmek için perona giren otobüs, daha sonra terminalden çıkmak üzeriyken geri geriye manevra yapmaya başladı. Otobüs geriye gelirken, başka bir otomobilin aynasına sürttü. Otobüsün aracının aynasına sürtmesi sonucu öfkeye kapılan otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yolcuların ve terminaldeki kalabalığın gözü önünde otobüs şoförüne saldırmaya çalışan sürücüyü, ne yakındaki ailesi ne de polis ve bekçiler sakinleştiremedi. Uzun süre taşkınlığına devam eden sürücü, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan gerginliğin ardından her iki aracın sürücünün anlaşmasıyla ortam normalde döndü. Otobüsün yoluna devam ettiği olayda, her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - UŞAK