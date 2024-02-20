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Uşak'ta 4 Milyon 500 Bin Kaçak Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 4 buçuk milyon TL olan 4 milyon 500 bin kaçak dolu makaron buldu. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uşak'ta piyasa değeri 4 buçuk milyon liraya yakın 4 milyon 500 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 4 buçuk milyon TL'lik, 4 milyon 500 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak 3.Sayfa Güncel Haberler

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