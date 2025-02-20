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Ünlü teknik direktörün oğlu aile kavgası yüzünden babasının cenazesini terk etti

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Futbol teknik direktörü Jimmy Calderwood'un cenaze töreninde yaşanan tatsız olaylar, oğlu Scott Calderwood tarafından anlatıldı. Calderwood'un partneri Yvonne Buchanan ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tören sırasında kiliseden ayrıldığı belirtildi.

Vefat eden futbol teknik direktörü Jimmy Calderwood'un oğlu, babasının cenaze törenini terk etmesinin ardından yaşananları anlattı.

Eski Aberdeen ve Dunfermline teknik direktörünün cenazesi için aile ve arkadaşları Salı günü Cardonald'daki Shiedhall and Drumoyne United Free Church of Scotland'da bir araya geldi. Ancak oğlu Scott, babasının partneri Yvonne Buchanan ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kremasyon töreni sırasında ayağa kalkıp çıktı. Kısa süre sonra çevresinde oturan birkaç kişi de onu takip etti.

46 yaşındaki Scott Calderwood, annesinin törene katılmadığını ve ailesinin tören sırasında saygısızlığa uğradığını söyledi. İki taraf arasındaki gerginliğin boyutunu gösteren bir detay olarak, aileleri birbirinden uzak tutmak için güvenlik görevlilerinin bile tutulduğunu iddia etti.

Scott Calderwood Daily Record'a yaptığı açıklamada, "Törende ailemizden neredeyse hiç bahsedilmedi. Dün yaşananlar, babamın hastalığı kötüleştikçe Yvonne ile yıllardır süren gerginliğin sonucuydu. Orada durup böyle saygısızlığa uğramaya dayanamazdık. Babam böyle bir şeye asla izin vermezdi, ben de veremedim" dedi.

"Sadece anneme değil, tüm aileme saygısızlık yapıldı. Sanki babamın hayatından silinmeye çalışıldık. Kendi babamın cenazesinde bir yabancı gibi duramaz ve onu tanımıyor gibi davranamazdım. Aileleri ayrı tutmak için güvenlik görevlileri vardı. Babamın kesinlikle böyle bir şey istemeyeceğini biliyorum, bu tamamen onun isteklerine saygısızlıktı" diye ekledi.

Jimmy Calderwood'un ilk eşi Sue'dan Scott, Kay, Donna ve Nikki adında dört çocuğu vardı. Çift 2015'te ayrılmıştı. 19 Ocak'ta demans komplikasyonları nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden eski Aberdeen teknik direktörü için partneri Yvonne Buchanan, "Hayatımın aşkını çok acımasız bir hastalığa kaybettim" demişti.

Calderwood'un cenaze korteji, Salı günü törenden önce desteklediği takım Rangers'ın stadı Ibrox'un önünden geçti. Başarılı kariyerinde Aberdeen ve Dunfermline'ın yanı sıra Kilmarnock ve Ross County'i de çalıştıran Calderwood, 2015'te erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi almıştı. İki yıl sonra hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için kamuoyuyla paylaşmış ve hayattan mümkün olduğunca keyif almaya devam etme kararlılığından bahsetmişti.

Eski Birmingham City oyuncusu, kariyerinin zirvesinde İskoç futbolunun en renkli ve popüler karakterlerinden biriydi. 2000 yılında Dunfermline'ı en üst lige çıkarmış, dört yıl sonra takımı dördüncü sıraya taşımıştı. Aberdeen'deki döneminde ise 2007-08 sezonunda UEFA Kupası'nda Bayern Münih ile berabere kalma başarısı göstermişti.

Ünlü teknik direktörün oğlu aile kavgası yüzünden babasının cenazesini terk etti

Ünlü teknik direktörün oğlu aile kavgası yüzünden babasının cenazesini terk etti

Ünlü teknik direktörün oğlu aile kavgası yüzünden babasının cenazesini terk etti

Ünlü teknik direktörün oğlu aile kavgası yüzünden babasının cenazesini terk etti

Ünlü teknik direktörün oğlu aile kavgası yüzünden babasının cenazesini terk etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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