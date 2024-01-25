Ümraniye'de kamyonet cadde üzerindeki çocuk parkına uçtu

Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonet cadde üzerindeki çocuk parkına uçtu. Kamyonetin bariyerleri kırarak parka düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Çavuşbaşı Caddesi, Çeşme Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Turgay Çelik hakimiyetindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu Çeşme sokak üzerinden hızlı bir şekilde inerek cadde üzerindeki çocuk parkına düştü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonetin parka uçma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Parka uçan kamyonet çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cadde üzerinde esnaf olan Ahmet Durmuş, "Yerler ıslaktı, vurdurdu arkadaş ama kontrolü kaybetti. Karşı parka uçtu araç. Allah yakınlarına çocuklarına bağışladı" dedi. - İSTANBUL