Üye Girişi
Haberler

Uludağ eteklerinde çıkan yangın korkuttu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

Uludağ eteklerinde çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa'da Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ormanlık alandaki yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler intikal etti. Yangını yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Uludağ Bursa Olay İtfaiye Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title