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Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya protesto

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle, Ankara'da Zafer Anıtı önünde bir araya gelen Ukrayna Derneği üyeleri, savaşın son bulması gerektiğini belirterek slogan attı.

Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya prostesto

ANKARA - Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle, Ankara'da Zafer Anıtı önünde bir araya gelen Ukrayna Derneği üyeleri, hep bir ağızdan savaşın son bulması gerektiğini belirterek slogan attı.

Ukrayna Derneği üyeleri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi. Etkinliğe Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ve Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşları katıldı. Ukrayna ve Kırım Halk Cumhuriyeti bayrakları taşıyan grup, ellerindeki pankartlarla birlikte savaş karşıtı sloganlar attı.

"Kendi ülkenizde savaş görmek istemiyorsanız, Ukrayna'yı destekleyin"

Grup adına basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Maalesef medya yeterince ilgiyi göstermese de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Düşman, topraklarımızı bırakmak istemiyor. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim gidecek bir yerimiz yok, biz kendi evimizdeyiz. Yuvalarımızı ve insanlarımızı savunuyoruz. Savaşın üçüncü yılına girerken bizim dünyaya vermek istediğimiz mesaj çok basit. Kendi ülkenizde savaş görmek istemiyorsanız, Ukrayna'yı destekleyin. Biz barış istiyoruz ve bu barışın bütün bölgemizde tesis edilmesi için çalışıyoruz. Ancak şunu herkesin anlaması gerekiyor ki suçlular cezalandırılmadığı sürece, adil barış sağlanmadığı sürece, bölgemizde sükunet maalesef olmayacaktır. Bizim ortak görevimiz saldırganı sadece durdurmak değil, Ukrayna dışında da birçok ülkede büyük belalar açan Rusya'yı cezalandırmaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ukrayna Ankara Rusya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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