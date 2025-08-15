Ukrayna Ordusundan Rus Rafinerisine Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran petrol rafinerisini vurdu. Saldırı sonrası patlama sesleri duyuldu ve yangın çıktı. Ayrıca, Donetsk bölgesindeki Rus komuta merkezi de hedef alındı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran petrol rafinerisini vurdu.

Ukrayna, Rus topraklarına saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Rus ordusuna petrol tedarik eden rafinerinin vurulduğu, bölgeden patlama sesleri yükseldiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Yenakiieve kentinde bulunan komuta merkezinin de vurulduğu aktarıldı. - SAMARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı

Yasak aşkı ile kocasını katleden kadın hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.