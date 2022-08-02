Ukrayna, Herson bölgesindeki 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardı - Haberler

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Ukrayna, Herson bölgesindeki 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardı

Ukrayna, Herson bölgesindeki 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardı

Herson Bölge Valisi Dmytro Butriy, Ukrayna ordusunu Herson bölgesindeki 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardığını açıkladı.

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Herson Bölge Valisi Dmytro Butriy, Ukrayna ordusunu Herson bölgesindeki 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor. Herson Bölge Valisi Dmytro Butriy yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte Herson bölgesindeki 7 yerleşim alanını daha işgalden kurtardığını aktararak, "Bugün itibariyle 53 yerleşim alanı resmen işgalcilerin elinden kurtarıldı. Bu bilgileri ancak Genelkurmay Başkanlığı ile mutabık kaldığımızda veriyoruz. Tam kontrol öncesinde askeri personel tarafından belirli alanlarda mayın temizleme faaliyeti yürütülüyor" dedi.

Dün Ukrayna ordusuna bağlı Herson Bölgesel Askeri İdaresi tarafından 46 yerleşim alanının Ruslardan geri alındığı açıklanmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Herson Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler

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