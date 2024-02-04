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Tuzla'da Bir Binada Çıkan Yangın Sonucu Bina Kullanılamaz Hale Geldi

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Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzla'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aydınlı Mahallesi Eftelya Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın alt dairedeki tahta parçalarının da tutuşması ile kısa sürede büyüyerek bütün binaya yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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