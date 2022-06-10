Turgutlu'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

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Turgutlu'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Turgutlu'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan sürücünün 147 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir- Ankara karayolunda Turgutlu yönüne seyir halinde olan S.C.Ç. yönetimindeki 45 ZC 9874 plakalı motosiklet, Derbent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.D. yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, motosiklet sürücüsü S.C.Ç.'nin 147 promil alkollü olduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Derbent Ankara Manisa 3. Sayfa Haberler

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