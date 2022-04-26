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Tunceli'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de korkutan yangın

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 depo kullanılamaz hale geldi.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 depo kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo olarak kullanılan bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu alevler boş olan yandaki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çemişgezek, İtfaiye, Tunceli, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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