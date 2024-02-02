Tunceli'de Kaçak Avcılık Yapan 12 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Tunceli'de kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli İl Şube Müdürlüğü ekiplerince Doluküp, Doluca ve Kocakoç bölgesinde yapılan doğa koruma ve kontrol denetimlerinde 12 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı. Uygulamada, 1 adet yarı otomatik yivsiz tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken limit fazlası 8 adet ölü kınalı kekliğe el konuldu. - TUNCELİ