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Trump'ın Florida'daki evinde FBI araması

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Trump'ın Florida'daki evinde FBI araması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki evini aradı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki evini aradı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından arama yapıldı. Operasyona tepki gösteren Trump, ekiplerin evindeki bir kasayı da açtığını iddia ederek, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti" ifadelerini kullandı.

GİZLİ BELGELERİ İKAMETGAHINA GETİRİP GETİRİLMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın arama sırasında New York'taki Trump Tower'da olduğu belirtildi. Operasyonun ise Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu aktarıldı. ABD Adalet Bakanlığının 2022 yılının başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutudaki belgelerin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı öne sürüldü.

ABD'de gizli devlet belgelerinin kullanımı ile ilgili federal yasalar bulunuyor.

Trump'ın "baskın" olarak adlandırdığı ve "büyük bir FBI ajanı grubunu" içerdiğini söylediği arama hakkında resmi makamlardan ise açıklama gelmedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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