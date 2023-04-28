Adana'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2513 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Mehmet Canpolat raylardan karşıya geçmek istedi. Canpolat'a bu sırada İskenderun istikameti hemzemin geçidinde makinist Ekrem Çalışır'ın kullandığı tren carptı. Çarpmanın etkisiyle Canpolat hayatını kaybetti. Makinist gözaltına alınırken Canpolat'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - ADANA