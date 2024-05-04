Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Üniversite Öğrencilerine Darp İddiası: 2 Dolmuş Şoförü Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde üniversite öğrencilerini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 dolmuş şoföründen ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde üniversite öğrencilerini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 dolmuş şoföründen ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürmene ilçesinde dün Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bulunduğu aracın durdurularak bir kısım öğrencilerin darp edildiğine ilişkin video ve haber içeriklerine konu olan olayla ilgili olarak; şüpheli Ö.D.'nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D., S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö., E.D., M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak K.D., S.Y., H.Y. ve Ö.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.Y. ve H.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, şüpheliler K.D. ve Ö.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sürmene Trabzon Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti hangi üniversitede çekiliyor? Yalı Çapkını Seyran ölüyor mu? 4 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi? 4 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI SEYRAN HAMİLE KALACAK MI? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? 4 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title