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Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü, 1 işçi yaralandı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tünel inşaatı sırasında yaşanan iskele çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı. İskelede çalışan diğer işçilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tünel inşaatı sırasında yaşanan iskele çökmesi nedeniyle 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Deliklitaş mevkiindeki Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatı çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. İskelede 10 işçinin çalıştığı sırada yaşanan çökme nedeniyle tünelde büyük bir korku ve panik yaşandı. Tünelin 1 km içerisinde yaşanan olay sonrası 112 Acil Merkezi'ne çok sayıda işçinin tünel içinde çöken iskelenin altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve İtfaiye ekibi gönderildi. Yapılan çalışmaların ardından çöken iskelenin altında kalan işçilerden biri yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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