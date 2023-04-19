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Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 61 AFG 396 plakalı araç, Araklı'dan Bayburt istikametine doğru hareket halindeyken Araklı ilçesi Kaşıkçı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayburt Tragger Trabzon 3. Sayfa Haberler

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