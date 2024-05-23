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Trabzon'da ticari taksi kaza yaptı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde ticari taksi sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde ticari taksi sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç takla attı.

Kaza, Araklı ilçesi Karadere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz bilinmeyen 61 NY 002 plakalı ticari taksinin önüne seyir halindeyken aniden bir köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı taksi sürücüsü, ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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