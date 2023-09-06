Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin ölümüyle ilgili zanlı tutuklandı
Erbaa ilçesinde bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde ölü bulunan Tuncar Erdoğar'ın arkadaşı olan C.Ş. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi'ndeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde daha önce kafeterya olarak kullanılan boş binanın önünde dün 34 yaşındaki Tuncar Erdoğar'ın ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan arkadaşı C.Ş'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
C.Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - 3. Sayfa