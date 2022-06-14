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Tırın çarptığı genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırın çarptığı genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Uşak'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Banaz ilçesi Corum Köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre B.M. (58), İzmir istikametine 31 AGF 614 plakalı tır ile seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen Samet Akçam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken tır sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken sürücü B.M. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Banaz İzmir Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler

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