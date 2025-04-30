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Sınırda 102 bin euro ile yakalandı, tüm para komşu ülkeye kaldı

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Hollanda'dan aldığı yük ile Türkiye'ye gelen tır sürücüsü, aracın hava filtresine giden boşluklara gizlediği para ile yakalandı. El geçirilen 102 bin euroya Bulgaristan gümrük görevlileri el koydu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo gümrüğüne gelen Türk vatandaşı sürücünün idaresindeki Türkiye plakalı bir çekici ve yarı römork kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı şoför, Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan eşyalara ilişkin gümrük memurlarına düzenli evraklar sundu.

102 BİN EUROYA EL KONULDU

Araç sürücüsünün davranışlarından şüphelenen gümrük memurlarının yaptıkları detaylı incelemede, tırın hava filtresine giden hava kanalına gizlenen üç paket Euro banknotu buldu. Toplam 102 bin Euro parayı bulunan yerden çıkartan gümrük görevlileri tarafından paraya el konulduğu, olayla ilgili savcılık gözetiminde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sınırda 102 bin euro ile yakalandı, tüm para komşu ülkeye kaldı

Sınırda 102 bin euro ile yakalandı, tüm para komşu ülkeye kaldı

Sınırda 102 bin euro ile yakalandı, tüm para komşu ülkeye kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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