TEM'de "makas" dehşeti kamerada: Emniyet şeridine girip sürücülerin canını hiçe saydı

Gaziosmanpaşa mevkiinde hafif ticari araç kullanan sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü

İSTANBUL - TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanalar bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde dün seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, emniyet şeridine girerek makas atmaya devam etti. Trafiği birbirine katan şahıs, bir başka sürücü tarafından sürücü görüntüledi.