Teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi

Teleferik kazasında kurtarılanların sayısı 59 oldu

ANTALYA - Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlardan 59'unun kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılan kazazedeler helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getiriliyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sarısu Teleferik kazasında Saat 00: 40 itibariyle 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edilmiştir. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Diğer taraftan sahil güvenliğe ait arama kurtarma helikopterleri ile mahsur kaldıkları kabinlerden kurtarılan vatandaşlar Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getiriliyor. Burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilip muayeneleri gerçekleştiriliyor.