Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çalınan otomobil Çorlu'da bulundu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çalınan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde bulundu.

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. T.D. isimli vatandaş 59 ZF 986 plakalı otomobilinin bahse konu adreste çalındığını polis ekiplerine beyan etti.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda çalıntı araç Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde park halinde bulunarak yediemin otoparkına çektirildi. Olayın şüphelisi olan İ.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ