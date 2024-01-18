Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Otomobilden Kaçmaya Çalışan 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ise uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar aldığı aracı Çerkezköy Ambardere mevkiinde gördü. Aracın görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından ses ve megafon ile yapılan uyarılara uymayarak kaçmaya çalışan otomobil, Sarıçam Caddesi istikametinde durduruldu. Durdurulan otomobilden inen 1'i kadın 4 şahıs, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri A.C., A.Y. ve S.G. isimli şahısları yakaladı. Kaçan bir şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin otomobilde aramada, 1 adet tabanca ve tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör ve içerisinde 9 adet 7.65 mm çapında fişek, aracın bagaj kısmında ise 59 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ