Tekirdağ'da Sikke ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 2 sikke ve silah ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a polis ekiplerince yapılan operasyonla sikke ve silah geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 3 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu kapsamda şüpheli 1 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işleme başlanıldı.