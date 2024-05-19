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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi. Operasyonda, boş makaronlar, doldurulmuş makaronlar, tütün, sigara paketleri, makaron doldurma makinesi ve hava kompresörü bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda bir binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyonel çalışmalar sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 91 bin 120 adet boş makaron, 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 28 kilogram tütün, 250 adet boş sigara paketi, 2 adet makaron doldurma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Polis operasyonunda malzemelerin genellikle evin gizli bölmelerine saklandığı ve evin çatı katında tütün kurutma mekanizması oluşturulduğu gözlendi.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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